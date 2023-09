– Om eg vert ordførar, så gjer eg det på min måte

Senterparti-ordførar i Gulen, Hallvard Oppedal, vil ikkje ta attval etter tolv år som ordførar.

No står Nils Inge Ynnesdal klar til å ta over, for eit parti som tradisjonelt sett står svært sterkt i Gulen.