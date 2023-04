Håvard opna truleg Bergens minste frisørsalong: – Det skal vere kjapt og billig

Det er ikkje få plassar i «bydn» ein kan stusse på hårsveisen, men at ein gründer frå Radøy satsar på saks og hår i eit lite lokale, er ikkje daglegdags.

– Konseptet er at det berre er mogelegheit for drop-in, og at det skal vere kjapt og billig. Vi har ei bra plassering, og vi håpar å tiltrekke oss kundar som er på farten og treng ein rask hårklipp.