Den magiske julebyen som berre blir større og større

Du har julebyen på Manger og Pepperkakebyen i Bergen – men jammen meg er det julestemning å få hos den vesle julebyen til Rolf Sætre og Kari Sjøstrøm.

– Det begynte i stova, før det blei for liten plass. Deretter hadde vi den i ein liten krok i vinterhagen, før den kroken vart for liten, seier Kari om starten på «bygda» som no har blitt ein liten by.