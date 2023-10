Slik reagerer dei på at fleirtalet rauk: – Me er blitt lurt

Etter to utmeldingar i Høgre, stod heile fleirtalet i fare. No får det konsekvensar for dei neste fire åra.

Tysdag small det ein bombe i Alver-politikken. Ap, Sp, INP, SV, MDG, Raudt og to uavhengige representantar går saman i eit valteknisk samarbeid.

Det blir det ikkje ny ordførar likevel, og Sara Hamre Sekkingstad held fram som ordførar i Alver kommune.

–