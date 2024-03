– I samråd med politiet vart det avgjort at me skulle la huset brenne ned. Då me måtte konsentrere oss om å hindre spreiing, vart brannutviklinga slik at det ikkje var mogeleg å bidra inne i huset, seier Ståle Hauge frå Nordhordland Brann og redning.

Fredag kveld byrja ein einebustad å brenne i bustadområdet Klubben i Knarvik. Huset ligg i eit byggjefelt, og huset brann ned til grunnen.

Brannen vart meld av 110-sentralen fredag kveld klokka 20.20. Rundt klokka 20.35 melde politiet at det var full fyr i bustaden og mykje røyk i området.

Hauge fortel at dei har hatt folk på plassen i heile natt, og no er dei inne i ein aktiv etterslukkingsfase.

– i tillegg har me frigjeve alle husa slik at dei evakuerte kan flytte heim, seier Hauge.

Får flytte attende

Kommunen opna rådhuset på Frekhaug for dei evakuerte.

— Det var tre hus i natt som ikkje vart frigjeve, men no får dei flytte attende.

— Men det ryk enno?

— Det er eit ganske stort hus med kjellar, og mykje av bygningamateriala har ramla ned i kjellarruinane, og då ligg det automatisk ein stor glohaug der. Når me slukker på toppen så stoppar det, men det brenn framleis under. Me må nytte store mengde vatn.

Foto: Monica Skjelanger Reknes

Han fortel at det kan bli aktuelt å få inn ei gravemaskin for å grave i brannrestane for å slukke det skikkeleg.

— Dette skal vere slukt skikkeleg før me reiser her i frå. No brukar me det mannskapet og den tida me treng for å få gjort dette skikkelet.

— Veit de kva som kan vere årsaka eller kvar brannen har starta?

— Brannen var godt utvikla då me kom få minutt etter meldinga, så det har me ikkje noko formeining om. Det er politiet som har etterforskinga.

Brannmannskap frå Manger og Knarvik var på plass for å hindre spreiing av brannen, og for å ettersløkke. Foto: Monica Sjelanger Reknes

Ein person er sikta

Ifølgje Bergens Tidende skal ein person vere sikta i tilknyting til brannen. Vedkommande skal vere avhøyrt og dimmitert.

Årsaka til siktelsen skal vere fordi det er brukt tvansmidlar mot personen.

Det skal ikkje vere mistanke om at brannen er påsatt.