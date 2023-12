Desse endringane trer i kraft frå nyttår

Frå nyttår må du betale moms på all netthandel frå utanlandske butikkar. Samtidig blir det lågare avgifter på trafikkforsikringar og drivstoff.

1. januar blir det gjort endringar i fleire lover og reglar her til lands. Her er ei lita oversikt over endringar det kan vere verd å merke seg.