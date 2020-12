– Avstandsreglane gjeld gjennom heile selskapet

Regjeringa held oppe tilrådinga om at ein kan ha inntil fem gjestar til over nyttår, men opnar for unntak på inntil ti gjestar to gonger i jula.

Det blir jul, men definitivt ei litt annleis jul for dei fleste av oss. Foto: Gorm Kallestad / NTB (illustrasjonsfoto)