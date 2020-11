Samarbeidet held fram digitalt under korona-pandemien. Her er mange av dei som gjer sitt til at Nordhordland har rekordhøgt tal på læreplassar. Oppe f.v. rådgjevar Trine Anette Christensen i oppfølgingstenesta, dagleg leiar Lillian Vabø Mongstad på Opplæringskontoret for Nordhordland, Silje Osland-Grepstad i Nav Alver, leiar for kompetanseprosjektet i Nordhordland Næringslag, Vivian Kårbø, og avdelingsleiarane Rune Nesse og Patrick D'Incan på Knarvik vidaregåande skule. Foto: Screenshot frå videokonferanse