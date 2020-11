I dag skulle dei ha bestemt seg. No må du vente med å få vite kva som skjer med dei inngripande korona-tiltaka

Du må vente før du får vite om ein kan vere fleire enn fem personar i huset.

Sara Hamre Sekkingstad og dei andre ordførarane i bergensområdet vil sjå an smittetala dei næraste dagane før dei bestemmer seg for kva som skjer med korona-tiltaka vidare. Foto: Erik Støverud (arkivfoto)

Erik Støverud

Kyrre Styve

Natt til laurdag 7. november blei det innført inngripande tiltak for å dempe den store smittespreiinga i bergensområdet. Planen var at kommunane skulle avgjere om tiltaka held fram allereie i dag, fredag. Men no er avgjerda utsett.