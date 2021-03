Ordførarane håpa felles frieri kunne gi dei batterifabrikken. No har dei fått svar

Alver og Austrheim kommune sende inn eit felles frieri om å få Equinor, Hydro og Panasonic sin planlagde batterifabrikk til Mongstad.

Bildet er frå då Austrheim-ordførar Per Lerøy og Alver-ordførar Sara Hamre Sekkingstad blei intervjua i Bergen Næringsråd si direktesending på Facebook tidlegare i år. Foto: Atle Kvamme

– Me oppfyller alle kriteria og meiner me er i god posisjon til å få ei slik etablering, sa dei to ordførarane.

No har dei fått svar på søknaden sin, og den fortel at....