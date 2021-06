– I beste tilfelle kan dette bli eit skikkeleg eventyr

- Dette er ein sjeldan sjanse, seier Geir Øy. Han har likt seg godt som sokneprest i Knarvik sokn, men til hausten flyttar han og kona Hilde ut av landet. Foto: Anne-Lise Nordpoll

– Me hadde ikkje sett for oss at det skulle skje akkurat no, men når moglegheita er der, nyttar me ho, seier Geir Øy.

I september flytter han og kona Hilde ut av landet.