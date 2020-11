May Sissel Hopsdal Villanger, Koen Smeding, Hans Atle Svenheim og Tanja Resink satsar for fullt på Manger. Snart skiftar Trim, Terapi og Trening namn og får nesten dobbelt så store lokalar. Med tanke på avstanden mellom dei på bildet, presiserer gjengen at dei tilhøyrer same kohort. Foto: Privat