Elisabeth Skage, styreleiar i Bergen og Hordaland turlag poserer saman med Tanja Resink, som fekk eit innramma diplom, som no har funne vegen heim til stova på Kvalheim. «Vi er veldig stolte av arbeidet du gjer for å inkludere alle i friluftslivet med blant anna tilbod og turgrupper for utviklingshemma og rørslehemma», skriv turlaget. Foto: Bergen og Hordaland turlag