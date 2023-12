Kostnadane har gått i taket for industrien: – Eg forstår ikkje at det ikkje kan gjerast noko

Arild Ånensen i Arilds Port har laga portar og andre metallgjenstandar i ein mannsalder. No merkar han at det må produserast stadig meir for å dekkje auka kostnader.

– Eg forstår ikkje at det ikkje kan gjerast noko, er spørsmålet han stiller politikarane.