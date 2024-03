Mannen melde i eitt år at han arbeidde i rundt 40 timar, medan sanninga var at han fekk utbetalt løn for 1.145 timar.

Her kom det fram at mannen skal ha motteke 144.058 kroner i brutto i perioden, langt meir enn han skulle ha. No er han dømt for trygdebedrageri og for å ha gjeve falsk forklaring.