Camilla opna nettbutikk for å visa dei lokale kundane kva ho har. No har ho kundar frå heile landet.

No sel ho vippelim, gult flugepapir, fiskekostar og gjennomsiktige paraplyar til kundar over heile landet.

– Alt i alt er eg faktisk veldig nøgd med konseptet me har no. Det er kjempegøy, seier dagleg leiar for Skruen på Mastrevik Torg, Camilla Haugland.