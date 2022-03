Blom Fiskeoppdrett AS fekk avslag

– Eg tenkjer at ein seier er ein seier, men det er klart at det er stor grad av sannsynlegheit at Blom kjem til å påklage vedtaket, seier Kjell J. Borlaug.

– Lerøy har levert ein endå knappare søknad enn Blom har gjort med tanke på konsekvensutgreiing. No er fokuset på den søknaden. Med tanke på det engasjementet som er, så er dette ei spire til ytterlegare innsats, seier Borlaug.