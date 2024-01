Her får smertepasientar nytt tilbod som kan korte ned ventetida

Den eine bilen etter den andre rullar inn på plassen utanfor den gamle skulen i Alversund.

Dei som går med målretta steg mot inngangsdøra no, kjem for å lære og for å vere saman med andre. Men målet er å få ein betre og mindre smertefull kvardag.