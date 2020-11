Nina blir leiar av Folkepartiet Alver

Det skjer store ting i det nystarta partiet i Alver.

Nina Almeland blir leiar av Folkepartiet Alver. Foto: Henrik Rambjør Hauken

– Me kjem ikkje til å bli eit «normalt parti». Det har blitt for mykje «dealing» i politikken, som er ein uting for demokratiet, seier den ferske leiaren.