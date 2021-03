Fann levande elvemuslingar: – Det er heilt enormt. Eg har ikkje ord

Fridykkar Matin Jacobsen har dykka i elva fleire gonger i haust på oppfordring frå Mjåtveitelvens venner.

For Frode Tufte var det stort å få halda beviset. Her står han med ein levande musling i hendene. Muslingen var berre oppe av vatnet ein liten augneblink før han forsiktig vart plassert ut i elva igjen. Foto: Anne-Lise Nordpoll

– Mange har sagt at det er eit håplaust prosjekt. At bestanden var utrydda for lengst, men funnet som vart gjort i kveld etterlet ingen tvil...