Nøgd med søkarlista til desse stillingane

Frå nyttår er det to ledige 100 prosent-stillingar som undervisningsinspektør ved Rossland skule. No er søkarlista klar.

Rossland skule skal gå frå å ha éin undervisningsinspektør til to. Fem personar har søkt på to stillingar. Foto: Anne-Lise Nordpoll (arkivfoto)

Tre kvinner og to menn har søkt på jobb som undervisningsinspektør ved Rossland skule.

– Det er fleire interne søkarar på lista. Vi er godt nøgde med søkarane til desse jobbane og er optimistar med tanke på å få på plass to nye inspektørar, seier HR-rådgjevar Kjetil Morken i Alver kommune.

To inspektørar

Søknadsfristen gjekk ut måndag 26. oktober og snittalderen på dei fem som har søkt er 43 år.

Rossland skule ligg på nordre del av Holsnøy. Skulen har 235 elevar, 13 klassar og ti trinn. Personalet består av 45 tilsette.

Tidlegare har skulen hatt ein undervisningsinspektør. No får dei to. Ein for barneskulen og ein for ungdomsskulen. Leiarteamet vil då bestå av to undervisningsinspektørar, SFO-leiar og rektor.

Må ha god arbeidskapasitet

I utlysinga til stillingane stod det at døme på arbeidsoppgåver er:

Pedagogisk leiing og skuleutvikling

Hovudansvaret for dagleg drift og oppfølging av elevar og føresette på eiga avdeling

Delegert personalansvar for dei tilsette på eiga avdeling

Diverse andre leiaroppgåver

Undervisning i inntil 40% av stillinga

«Vi søker personar som kan delta i utviklingsarbeidet og drifta av skulen. Du treng god arbeidskapasitet. Ein god inspektør i våre auge er løysingsfokusert, klarar å halde seg fagleg oppdatert, er fleksibel og kan tilpassa seg ulike menneske og miljø.», stod det i utlysinga.