– Det har vore krevjande, men me er veldig fornøgde

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Alver budsjett og økonomiplan.

Frå kommunestyremøte 17. desember i Alver, det siste i år. Foto: Skjermdump frå Alver kommune

Etter cirka to timar med innlegg og diskusjon rundt kommuneøkonomien enda avstemminga ikkje overraskande med at partia stemte for dei framlegga dei hadde stilt seg bak frå starten av møtet.