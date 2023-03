Må betale for å kaste dei same gjenstandane andre kan kaste «gratis»

Når eg og du leverer ting til NGIR får me levert det gratis, det er allereie betalt gjennom renoveringsavgifta.

Gjev me tinga våre til gjenbruksbutikkane, og dei må kaste det, så må dei betale for å levere akkurat dei same gjenstandane.