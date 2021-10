Hagesæter på veg bort frå Fedje: – Litt vemodig, men samtidig spennande

Rådmann i Fedje kommune, Gudmund Hagesæter, går mot jobb i annan kommune.

«Rådmannen orienterte i eit brev til kommunestyret at han har søkt på tilsvarande stilling i ein anna kommune. Det er grunn til å tru at han får denne, og då må me igjen i gong med tilsetjingsprosess.