Torill Eidsheim (H) og Nina Stabell Øvreås (FrP) jublar over at Alver får tildelt over tre millionar kroner for å hjelpe einsame eldre under pandemien. – Mange er engstelege og tør ikkje gå ut.