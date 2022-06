Slutta i Vinmonopolet for å laga whisky på Fedje

Kombinasjonen av whisky og Fedje blei så freistande at Martin Tønder Smith slutta som senior produktsjef for øl og brennevin i AS Vinmonopolet for å jobba med whisky på Fedje.

– Eg trur destilleriet går kjempespennande tider i møte, seier den 46 år gamle austlendingen.