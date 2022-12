Sjekk topplista over kva abonnentane våre klikka seg inn på i 2022.

Året 2022 har vore prega av både opp og nedturar. Dei harde nyheitene i Strilen er folk veldig glade i, og Trafikk og hendingar-feeden er den suverent mest lesne gjennom året.

Også Kortnytt-feeden, med raske enkle saker, Krim- og Politikk-feeden hadde alle veldig gode lesartal i 2022. Ein god del var også innom arkivet for dødsannonsar og bustadsal-oversikta.

Dette er sakene våre abonnentar klikka seg mest inn på i 2022:

5

«Min Butikk» har stengt dørene

Marianne Taule opna butikken i senteret i 2020.

– Me håpa i det lengste, men no måtte me berre innsjå at det ikkje gjekk lenger, sa Marianne Taule etter at butikken i Amfi Knarvik måtte leggje ned.