Tone vert ny rektor: – Eg er spent, enormt motivert og gler meg veldig

Kommunen fekk eit luksusproblem då dei skulle tilsette ny rektor.

– Vi er godt nøgde med interessa for denne jobben. Erfaringsmessig har ein sett at det generelt kan vere ei utfordring å få søkarar til rektorstillingar. Her hadde me fem kvalifiserte søkarar, seier personalsjef Erik Klausen.