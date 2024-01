Fortviler over fulle parkeringsplassar: – Vanskeleg for eldre å få besøkt gravene til sine nære

Pårørande reagerer på at parkeringsplassen ved gravplassen i Knarvik stadig er full. – Dette er eit stort problem som berre aukar i omfang.

– Me er positive til å få meldingar om slikt. Me har hatt store utfordringar med bubilar på badeplassar og parkeringsplassar som er informert på appar me ikkje rår over.