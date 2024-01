Tore mista jobben som 54-åring. Så la han ut eit innlegg på Facebook

Tore bygde opp ein av dei største daglegvarebutikkane på Manger, før han gjekk over til bilbransjen. Her slo ein dårlegare økonomi kraftig til, og han måtte gå etter to år.

– Det var fleire ting som spelte inn. Eg var 54 år og hadde aldri stått i ein slik situasjon før. Det var ei kjensle av at dei ikkje hadde bruk for meg og at eg ikkje var god nok. Det er ei kjensle som er heilt forferdeleg å sitte med.