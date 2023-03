Høg temperatur mellom partane: – Berivest er verdt pengane

Øvingsanlegget Berivest i Gulen har kosta millionar og skulle gjera det billigare å utdanna lokale brannfolk. Anlegget er framleis ikkje klart, og det vil likevel koste mykje å utdanne dei tilsette.

Styret i Berivest AS meiner derimot at det er verdt pengane og at det er ei det er ei styrking av brann og redning så det held.