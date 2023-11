Aud (91) får 24 opplevingar i adventskalenderen kvart år

Bak lukene i adventskalenderen skjuler det seg ei rekkje sosiale opplevingar.

– Det er veldig kjekt for meg som er mykje inne om dagane. I staden for å sjå ut på grått vêr, ser eg fram til at eg skal eit kvart spanande kvar dag!