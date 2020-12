Denne trioen «reinska» bygda for boss: – Dumt at dyr får plast i magen

Tre seimsjenter ryddar bygda for boss, for å hindre at dyra tar skade.

Her har boss-sankarane» akkurat vore på ein runde ved skulen på Seim. Breie glis, fulle posar og tommel ned oppsumerer turen. Frå venstre: Isabel (10) og Emine Alme Mjelde (7) og Cecilie Pihl Hermansen (8). Foto: Privat