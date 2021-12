Ser du helst at snøen lavar ned i jula? Då må du krysse fingrane...

Vert dei ei kvit eller grøn jul? For Nordhordland sin del, kan snøfresaren truleg få stå i garasjen i tida framover.

Vert det snø til jul?

Hos Meteorologisk institutt har dei prognoser som strekkjer seg heilt fram mot julehelga, så dei kan allereie no sjå konturane av korleis vêret vert på julaftan.

– Men det er framelis eit godt stykke fram, så det risky å uttale seg skråsikkert, understrekar statsmeteorolog Lars Andreas Selberg når Strilen ringjer.

Han gjer likevel eit forsøk på å lage eit skikkeleg langstrekt vêrvarsel for Nordhordland ut ifrå månadsvarselet.

Det viser at denne veka vil eit høgtrykk over Storbritannia føre til pålandsvind, skya vêr og tidvis mykje nedbør i Sør-Noreg og Vestlandet.

Så endrar det seg litt.

– I veka inn mot jul ser det ut til at høgtrykket flyttar seg lenger nord, men vil framleis ligge vest for oss. Det betyr at det kan verte nordavind, rolege vindforhold og ein del opphaldsvêr, seier Selberg.

Men ei kvit jul? Det tvilar meteorologen på…

– Den einaste måten det kan skje, slik det ser ut no, er om det kjem nokre snøbyger inn frå havet, og ein har flaks at dei kjem rett over seg. Det kan skje når vi nærmar oss julaftan, seier Selberg.

– Elles vert det ganske tørt vêr med lite nedbør, og temperaturane vil etter kvart krype nedover mot null.

Dermed ligg det altså an til ei julehelg med opphaldsvêr og låge temperaturar – og eit ørlite håp om snø, for dei som framleis venter på julestemninga.