Meiner bygget er godt nok: – Ein kan få stemninga familiane vil ha

Bernt Fjordheim svara på vegne av rådmann Ørjan Forthun Raknes i denne saka.

– I den delen som er i bruk, er mykje arbeid gjort for å gjere det som ein heim. Det som er positivt for bygningen er at det er såpass stort areal, for då kan ein dela det inn.