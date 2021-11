Maner til realisme om det skal bli Alverbad

For å få til Alverbadet meiner Tveito at realisme er viktig. Det at Reigstad-brørne har ein million i potten, og at staden er regulert, meiner Tveito gjer at prosjektet har låg risiko.

– Vi kunne sikkert bygd eit svært badeland og kulturhus, men det tar tid. Difor er realisme viktig.