Her trekkjer Sigrun om ein stol. Snart skal ho sy ei festdrakt

Gjenbruk, det å ta vare på ting, vert meir og meir viktig for mange av oss. Det er bra, både for miljøet og lommeboka.

På hi sia av brua har ein butikk opna opp for at folk kan få låne og prøve utstyr, og for å få hjelp til ulike prosjekt.