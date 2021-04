Meiner reinseanlegget vil gje ein miljøgevinst

Romarheim entreprenør AS har base på Alver. Difor er terskelen for å søkja om reinseanlegg her lågare enn om dei skulle begynt på null.

Romarheim AS har markert seg som ei framoverlent verksemd. Dei ønskjer å satsa vidare i Alver. Her er dagleg leiar Bente Lorentzen fotografert ved eit tidlegare høve. Foto: Kjell Arne Steinsvik (arkiv)

Planane møter motstand i nabolaget. Les korleis entreprenøren opplever saka.