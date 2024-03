– Kvar vart mjølkebrannbilen av?

Slik byrjar eit innlegg på Facebook-sida «Bygda vår Modalen». Det er Sondre Myhr som stiller spørsmålet, og som også har svaret.

For i midten av februar var han ein av dei som køyrde denne brannbilen til Ukraina. Til saman kunne dugnadsfolk levere to brannbilar frå Nordhordland på denne turen.

– Denne bilen var utdatert for vår del, men det var framleis mykje bil att. Og han passar godt til det han skal brukast til i Ukraina, seier Myhr.

No reiser han rundt i Nordhordland for å fortelje om opplevinga og korleis situasjonen i Ukraina er i dag.

– Me møtte lokale brannfolk og fekk sjå bilete og videoar frå deira mobilar. Det var grufulle bilete, og det seier mykje om korleis dei må jobbe for å redde liv.

Sjå kort video frå kolonnen her:

– Bomber redningsmannskap

Myhr fortel at Russland mellom anna skyt opp missil vilkårleg, og treff tilfeldige bygningar.

– Dei kan treffe vilkårlege hus, men så sender dei drone med bombe etterpå, og det er ikkje vilkårleg. Då ser dei kvar missilet landa og korleis det trefte.

Han fortel at redningsmannskap i Ukraina har opplevd at når dei er inne i hus for å redde menneske, så har det kome drone over dei. Så slepp dronen bomba ned gjennom holet i taket.

Redningsmannskapa i Ukraina opplever at dei går målretta etter redningsarbeidarar.

Myhr fortel at no må redningsarbeidarane har med seg observatørar, og redningsaksjonar kan bli avbrote på grunn av trugselen som kjem i etterkant.

– Kva gjorde mest inntrykk under turen?

– Etter at me hadde køyrt i tre dagar samanhengar, kom me inn på plassen der me skulle. Der møtte me ein brannsjef, og han sa at bilen måtte ut med ein gong. Det seier noko om behovet, seier Myhr.

To bilar vart sendt til Ukraina i februar. Foto: Privat

Her er bilen som gjekk i Modalen tidlegare. Foto: Privat

Reisebrev

Myhr ønskjer å invitere innbyggjarar i Nordhordland til føredrag om turen. Han skal byrje i Modalen komande tysdag. Så vil han reise vidare til Radøy, Austrheim og Knarvik.

Her vil han vise litt frå videoar han har fått frå ukrainsk brannmannskap.

– Formålet er å samle støtte til arbeidet, men eg ønskjer at folk skal høyre og sjå sjølv først før dei avgjer om dei vil støtte, og eventuelt med kor mykje.

Det er organisasjonen Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS) som arrangerer turane der kolonnar med utrykkingskøyretøy og andre bilar vert frakta til Ukraina.

– Dette er ein liten organisasjon utan statleg støtte, og der pengane går direkte til å frakte utstyret til Ukraina, seier han.

Her er den andre bilen som no vert nytta i Ukraina. Foto: Privat

Han håper mange vil møte opp å høyra, og at både privatpersonar og næringslivet vil støtta arbeidet.

I tillegg til pengar er det behov for dieseldrivne firehjulstrekkarar

– Så om nokon har ein slik bil som har gyldig periodisk køyretøykontroll, som dei vil donere, så er det velkome, avsluttar han.