Køyrde motorsykkel i 80-sone – plutseleg låg denne midt i vegen

Rundt klokka 23 torsdag kveld var Johan Høgelid ute på ein køyretur nord i Alver. Det kunne gått ganske så gale.

– Det at det ligg svarte møblar midt i vegbana om natta, er livsfarleg for oss som køyrer motorsykkel. Folk bør frakte møblane sine i dagslys og vere sikre på at dei blir med heilt heim.

Eg er glad det var meg og ikkje ein annan som kom der, for dette var nok mista rett før eg kom.