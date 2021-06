Kvinna vart liggande på bakken med eit grovt brot i overarmen – Dei tre «gode hjelparane» måtte vente i meir enn ein time på ambulansen

Takka vere tilsette med god kunnskap og erfaring enda det godt for kvinna då uhellet først var ute. Her er tre av dei som var til stades, og som kom til då uhellet hende. Frå venstre: Frode Pettersen, fagleiar industri, Svein Arne Hatlevik og Geir Jektvik. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Den eldre kvinna låg på bakken med store smerter i meir enn ein time. Ho og hjelparane» måtte vente i meir enn ein time på ambulansen.

Monica Skjelanger Reknes

– Me stabiliserte henne raskt, men då me var uroa for nakkeskade ynskja me ambulanse, seier den erfarne politimannen Svein Arne Hatlevik, som snakka med alarmsentralen.