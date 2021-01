Fryktar ender svelt

Kommunen har sett opp skilt om at fuglane ikkje bør matast. No fryktar turgåar at fuglane svelt.

Mesteparten av vatnet er islagt, så andeflokken samlar seg ved innløpet til vatnet. Foto: Kjell Arne Steinsvik

– Fuglane hoppar nesten opp i posen min, seier ein bekymra turgåar ved Kvassnesstemma.