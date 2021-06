Ap-leiaren besøkte yrkesfagelevar

Torsdag var Ap-leiar Jonas Gahr Støre på besøk hjå TAF og TIP på Knavik vidaregåande skule.

– Me må satsa for fullt på ny teknologi, bygg og anlegg, industri, helse og omsorg, og det må skje no, sa han til elevane.