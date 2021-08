NGIR med stort underskot i 2020

På grunn av ein rekneskapsteknisk feilplassering, vart det eit kraftig underskot for NGIR i 2020. Foto: Erlend Kristiansen

Ein tabbe førte til at NGIR i fjor fekk eit dundrande underskot.

Monica Skjelanger Reknes

Det skjer etter at selskapet i fleire år har gått med overskot. Her svarer sjefen på om dette får konsekvensar for prisane.