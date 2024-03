Ny veg med gul midtstripe på strekninga Fløksand-Vikebø på Holsnøy er del av Nordhordlandspakken. Men prosjektet har møtt på mange skjer i sjøen, og byggestart er framleis eit godt stykke fram i tid.

Ein av grunnane til at prosjektet tar tid, er diskusjonane om kryssløysinga på Fløksand.

Stod mellom to alternativ

I juni 2022 skulle kommunestyret i Alver ta eit val mellom to alternativ. Desse var kort fortalt slik:

A1 som innebar bygging av ny rundkøyring omtrent i dagens kryss mot Brakstad, og at ein legg vegen i skogen og bak fjellet herifrå.

A2 der ein følgjer dagens fylkesveg nokre hundre meter til nordover, før ein byggjer ei rundkøyring og fører trafikken via eit område som vert kalla T-myra.

Etter mykje diskusjon og synfaring, enda fleirtalet i kommunestyret på alternativ A2.

Kommunestyret vart ståande på A2 også etter ein klagerunde frå ei rekkje naboar.

Illustrasjonen viser dei to alternative traseane, slik det vart vist i sakspapira til Alver kommune. Foto: arkiv

Alternativ A2, som er vedteke, inneber at dette partiet av dagens veg framleis skal brukast. Det skal oppgraderast, men oppgraderinga vil føra til mange endringar for dei som bur tettast i vegen. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Har sendt felles brev

No har dei same naboane som klaga den gongen, tatt kontakt med kommunen på nytt. Dei meiner det har kome til nye moment.

Dette kjem fram i eit brev til Alver kommune datert 14. januar i år.

Brevet er signert Paul-G. Scholz/Gunvor Bertling Scholz, Ørjan Jacobsen/Torill Fløysand, Terje Fløysand, Frode Anfinsen/Helene Halland og Arne Gunnleiv Haugsvær. Dei er alle grunneigarar og protesterer mot alternativ A2.

Dei fleste kjem frå familiar som har drive landbruk og skogbruk i området i generasjonar.

Etter kvart som dei har fått detaljerte kart over eigedommane sine, har dei blitt overraska over kor sterkt landbruket vert påverka av A2-alternativet som vart valt.

– Verre enn me trudde

– Dette er endå verre enn me trudde. Eg trur heller ikkje politikarane som var på synfaring, fekk med seg kor stor innverknad dette faktisk vil få, seier Paul-G. Scholz til Strilen.

Han og kona har budd på Fløksand sidan 1979.

Han seier omlegginga av avkøyrsla til bustadane med adresse Rosslandsvegen 1070, 1071 og 1072, som vil ta meir dyrka mark enn det dei hadde sett føre seg.

Han meiner dei heller ikkje fekk ei god nok oversikt over kor store følgjene vil bli for familien som bur i Rosslandsvegen 1075.

– Dette huset ligg i eit søkk og vil bli veldig inneklemt når vegen forbi blir utvida og heva. Familien som bur her vil få vegen tett på huset og ganske mykje høgare «opp på veggen» enn i dag. I tillegg vil dei nesten få ei rundkøyring i hagen.

Scholz meiner dette bør få både kommunestyret i Alver og Vestland fylkeskommune til å sjå på trasévalet på nytt.

Dette huset vil få den nye vegen tettare innpå enn dagens veg. Vegen vil også bli heva ganske mykje. Også rundkøyringa vil koma inn på denne eigedommen. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Denne garden vil mista dyrka mark som følgje av vegutbetringa. Avkøyrsla på bildet vil bli flytta opp mot det kvite huset, som ein kan skimta i bakgrunnen. Foto: Anne-Lise Nordpoll

– Meir kronglete veg

Han peikar på at A2 vil påverka veldig mange eigedommar og ta av dyrka mark.

– A2 gir også ein meir kronglete veg. Vegen endrar retning ganske kraftig etter rundkøyringa og ein må køyra ein større del av strekninga i 60 km/t enn om ein hadde valt A1 løysinga. A1 ville gitt ein rettare veg og ein lengre strekning med 80-sone, argumenterer Scholz.

Scholz protesterer på alternativet som er valt på grunn av måten det råkar han, naboane og hyttefolket. Dersom han hadde budd nord for Fløksand, er han heller ikkje i tvil om at han ville ha ønskt A1-alternativet.

Scholz meiner A2-løysinga truleg blir ei unødvendig kostbar og tidkrevjande omkøyring.

– Vegen skal trass alt ligga der i 100 år og trafikkerast av eit stort antal bilar kvar dag. Då bør ein ikkje gå for den mest kronglete løysinga, seier han.

Desse naboane protesterte mot A2-alternativet då saka var oppe i kommunestyret for 1,5 år sidan. Foto: Anne-Lise Nordpoll, arkiv

Ingar Hals i Vestland fylkeskommune fotografert under ei synfaring på staden i 2022. Foto: Anne-Lise Nordpoll, arkiv

Neste steg er ekspropriasjon

Andreas Kolås er Vestland fylkeskommune sin prosjektleiar for Nordhordlandspakken. Han fortel at dei har starta på grunnerverv langs A2- alternativet.

– Me har starta i sør fordi det er der me ventar mest motstand frå grunneigarane, seier Kolås.

Dei held seg til dei vedtaka som er gjorde, og jobbar i tråd med desse.

Kolås fortel at dei må ha løyve frå grunneigarane for å gjennomføra grunnboring slik at dei kan sjekka grunnforholda.

– Me har fått løyve frå ein del grunneigarar, men det er også nokre som ikkje har gitt oss løyve. Då er prosessen vidare at ein må setja i gang ein ekspropriasjonsprosess. Det er det verkemiddelet me har i slike saker.

Det er ikkje uvanleg at ein slik prosess tar opp mot eitt år.

Kolås har ikkje noko med sjølve reguleringsplanen å gjera. Den type spørsmål er det Ingar Hals, som svarer på.

Har alt gått mange rundar

Hals var planleggingsleiar for Vestland fylkeskommune i dette prosjektet. Han seier til Strilen at det er sjeldan ein reguleringsplan går så mange rundar som denne har gjort.

– Sett frå vår side er det heller ingenting no som tilseier at ein skal gjera det no. Me har i alle fall ikkje fått førelagt nye moment av betydning i denne saka, seier Hals.

Dersom naboane ønskjer ei ny vurdering, seier han at første steg er å få kommunen til å ta saka opp på nytt.

– Må i så fall oppheva eller endra planen

Alver-ordførar Sara Hamre Sekkingstad viser til at reguleringsplanen for Fløksand-Vikebø vart vedteken av kommunestyret i juni 2022, og at A2-alternativet då vart valt.

Ho peikar vidare på klagebehandlinga som alt har vore i Alver kommune, og at statsforvaltaren i juli 2023 stadfesta vedtaket som kommunen hadde gjort.

«Statsforvaltaren i Vestland sitt vedtak er endeleg og kan ikkje klagast på», skriv Sekkingstad, før ho legg til at:

«Dersom kommunestyret ønskjer å gjere endringar i ein vedteken plan, må enten planen gjennom ein prosess for å få oppheva planen, eller ein må starte prosessen med ei planendring».

Og at:

«Begge deler vil krevje at det vert starta opp ein formell planprosess med påfølgjande vedtak om enten å oppheve planen, eller å vedta endring/ny reguleringsplan. Etter reglane i forvaltningslova § 35 kan vedtak bli gjort om dersom vedtaket blir rekna som ugyldig. I denne saka er det Statsforvaltaren i Vestland som har gjort det siste vedtaket i saka, og eit krav om omgjering av vedtaket vil det vere Statsforvaltaren som må ta stilling til».