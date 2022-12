– Dette er gode nyheiter

Det ekstraordinære eingongstilskotet skal hjelpe folkehøgskular med høge straumutgifter i 2022.

– Dette er gode nyheiter. Folkehøgskulane har ein viktig plass i lokalsamfunnet vårt. Dei har også merka den høge straumprisen. Eg er glad for at regjeringa har fått på plass dette no før jul, seier Sekkingstad.