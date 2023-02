Fann 35 raudlista arter i planlagt vindkraftområde

Under kartlegginga av det planlagde Hordavind i delar av Stølsheimen og Matrefjella, vart det gjort funn av mange raudlista artar.

I tillegg vart det funne ein soppart som fram til no har vore ukjent for vitskapen. – Dette må få konsekvensar for planane om utbygging, seier leiar i Bergen og Hordaland turlag, Helene Ødven.