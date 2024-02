Vil byggje ny Shell-stasjon, men administrasjonen rår ifrå utleige til ladestasjonar

Shell sit att med ein liten tomt etter bygginga av den ovale rundkøyringa.

No ønskjer Shell å leige tomt av Alver kommune til ladestasjonar. Kommunen har sett på mogelegheitene for å byggje eit kulturhus på tomta si, og no spør nokre politikarar om det er betre at Shell bygger ny energistasjon på ein mindre sentral stad.