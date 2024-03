Bakgrunnen er at Shell ønskjer å leige areal til ladestasjonar. Det er kommuneadministrasjonen skeptiske til.

Shell har sendt førespurnad til Alver kommune om å få leige delar av kommunen sin tomt for å bygge ladestasjonar, knytt til reetableringa av energistasjonen i Knarvik. Og det er på denne tomta det kan bli aktuelt å bygge kulturhuset.

– Det er ikkje noko konkrete planar om kulturhus i dag, men det er blitt greia ut i ein mogelegheitsstudie, seier rådgjevar i Alver kommune, Trude Langedal, i orienteringa.

Orienterte politikarane

Ho gjorde ei orientering om arbeidet for formannskapet i Alver torsdag.

– Mogelegheitsstudien er ikkje endeleg ferdig enno. Når han er det, vert han formelt oversendt til kommunestyret, skriv kommunalsjef samfunnsutvikling og næring, Hogne Haugsdal, i ein e-post.

Trude Langedal presenterte mogelegheitsstudien for tomta bak Shell, etter at Shell har sendt ein førespurnad til Alver kommune om å få leige delar av Alver si tomt til ladestasjonar. Foto: Henrik Hauken (Arkiv)

Dette er ei tomt som kan vere aktuell for kulturhus i Knarvik. Foto: Google Maps/skjermbilete

Sentral tomt

– Samarbeidet med Shell kan gje nokre avgrensingar på tomta. Dette er ein veldig sentral tomt i Knarvik. Alle veit kvar den ovale rundkøyringa er. Det er også rett ved sidan av den komande almenningen, eller hovudbyrommet, kan ein seie, sa Langedal vidare.

Ho fortel at det ligg ein vesentleg utbyggingspotensial i denne tomta.

– Shell ønskjer å bygge opp att sin energistasjon, men det er ein ganske avgrensa tomt Shell har. Difor ønskjer dei å leige areal frå kommunen til å byggje ladestasjonar.

Ho sa vidare at Alver kommune no er blitt einige med Shell om å starte på arbeidet med ein ny mogelegheitsstudie for å sjå på ein del felles utfordringar som må løysast.

– Det gjeld innkøyring, logistikk og varelevering.

Tidlegare var også symjebasseng med i planane, men dette er no tatt vekk.

Det kan bli plass til rundt 120 parkeringsplassar under kommunen sin eigedom.

Slik kan eit kulturhus på denne tomta bli sjåande ut. Foto: Archus arkitektar

Foto: Archus arkitektar

Ifølgje orienteringa, ser kommunen for seg at det heile vil bli gjort over fleire byggetrinn. Dette er om det blir aktuelt med eit kulturhus på denne tomta, noko det førebels altså ikkje er konkrete planar om.

– Først vil Shell reetablere sin stasjon med vaskehall, bensinpumper og kiosk. Og dei ønskjer ladepunkt på kommunen sin tomt.

I neste etappe kan det bli aktuelt med kulturhuset, der det også er mogeleg å byggje ein del oppå ladestasjonane.

– Ladestasjonane vil då bli ganske sentrale i byrommet som skal kome, fortalde Langedal.

Her skal det også i så fall bli innkøyring for store godsbilar som skal frakte utstyr til kulturhuset.

Dette er ei skisse over korleis det kan sjå ut om det vert aktuelt med kulturhus på denne tomta. Foto: Archus arkitektar

Langedal sa at det vil bli behov for mykje areal til tilkomst, slik at det går utover kultursalen.

– Han har ikkje fått optimal utforming og det er vanskeleg å få det til i forhold til det programmet som ligg til grunn. Tomta vert trong, sjølv om det burde vere stort nok. Årsaka er arealet som må bli nytta til tilkomst og ladeplass.

Eit alternativ er at Shell har ladeplass på eigen tomt.

– Å leige ut desse plassane vil sette ein god del avgrensingar på kommunen si tomt, i forhold til dei utviklingsmogelegheitene me har. Utleige av tomta vil i alle fall bli over ein tiårsperiode.

Hogne Haugsdal seier at administrasjonen anbefaler kommunen å ikkje leige ut tomta til Shell. Foto: Henrik Hauken

Anbefaler å ikkje leige ut tomta

Dei fleste politikarane i formannskapet er positive til å både få attende bensinstasjonen og eit kulturhus.

– Eg håper me kan klare å lande på ein tomt i denne perioden, og helst så fort som mogeleg. Det er absolutt noko det er eit ønskje om å få på plass i framtida, og det å få landa diskusjonen om ein tomt er viktig, seier Marius Hindenes (V)

– Dette er ikkje ein mogelegheitsstudie som plasserer kulturhuset på denne tomta. Det er eit program som me tar for å teste ut mogelegheitene på tomta. Så vil det vere ein eigen prosess for å finne tomt for kulturhus, men det er ikkje urealistisk at det kan bli her, seier Langedal.

– Det at Shell byggjer ut si tomt utan at me veit noko om kva me kan gjere her, kan skape ein del problem i framtida for å få utnytte tomta vår på ein god måte, held ho fram.

Nina Bognøy (Ap) stiller spørsmål om energistasjonen bør ligge så sentralt, og fungerande næringssjef Hogne Haugsdal seier at administrasjonen har ei klar anbefaling om å ikkje leige ut kommunen sitt areal til Shell.

– Det vil forringe mogelegheitene av heile tomta. Då vil det nesten ikkje vere mogeleg å ha tilgang til eigen tomt, også om det skulle bli aktuelt å selje tomta til private, seier Haugsdal.