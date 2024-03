– Dette er ei gåvepakke. Både til meg som ny kommunedirektør, men også til dykk som politikarar, kjem det entusiastisk frå kommunedirektør Christian Fotland.

På sitt første formannskapsmøte, hadde Fotland eit motiverande framlegg om korleis Alver kommune kan bruke rapporten for å «saman dra i same retning».

– Eg er meg. Eg lovar å seie ting slik dei er. Det eg kan seie, kjem eg til å seie. Slik har eg alltid gjort det, starta Fotland.

Han seier han ikkje er så oppteken av skiljet mellom administrasjon og politikk. For alle vil det same. Alle skal dra i same retning.

– No skal vi byggje kultur i Alver kommune.

Likar ikkje ansvarsfråskriving

Ein kan sjå nikk. Alle følgjer med. Energien i framføringa er god.

Den nye kommunedirektøren er opptatt av at organisasjonen og dei tilsette skal ta og få ansvar. Han illustrerer det med eit døme frå eige liv, for å få fram korleis det kan vera for ein brukar å møta byråkratiet.

– Eg skal ikkje bli for personleg når eg snakkar til formannskapet, men eg har ei utviklingshemma dotter. Eg er så metta av å samhandla med det offentlege. Eg har NAV her oppe, seier han og peikar på halsen.

– Ja... Det er fordi eg kjenner på korleis eg vert møtt, ikkje sant. Eg blir sendt frå skanse til skanse.

Han fortel om opplevinga av å bli sendt frå avdeling til avdeling. Den eine er på kurs, og den andre har gjerne ikkje tid.

– Ansvarsfraskrivelse på ledernivå. Det er ein kjepphest for meg, legg han til, og seier at han ønskjer at leiarar skal ta ansvar.

Heller litt for mykje, enn litt for lite.

Christian Fotland ønskjer å byggje lag, og seier han aldri kjem til å snakke negativt om politikarar eller tilsette i Alver kommune. Foto: Henrik Hauken

For å gjere det, må ein ha sjølvtillit.

– Det skal eg vere med på å byggje, men dette tar tid. Det å byggje tillit tar tid.

Han ønskjer også at leiarane ser sine medarbeidar.

– Dei på sjukeheimen veit kva som fungerer og ikkje gjer det. Dei ser det kvar einaste dag.

Fallitterklæring om vi kjem på Robek

– Eg ser på det som ei fallitterklæring om vi kjem på Robek. Om statsforvaltaren seier vi sjølve ikkje kan rydde opp aspest på Manger skule. Nei, veit du kva.

Fotland ønskjer å fire på kvalitet og det faglege for å få vekta over på økonomien.

– Når vi er i 2026, er vi i balanse. Men det er ikkje god tid, seier Fotland, og legg til at det berre er to budsjett til.

Han ønskjer at frivilligheita blir støtta meir, og seier at ein får eit titals kroner igjen for kvar einaste krone ein investerer her.

– I Alver kommune skal vi gjere som vi seier. Har vi gjort eit vedtak, skal vi fullføre. Det vil eg jobbe med.

Fotland peiker på ulike tiltak ein kan spare inn.

– Vi må ikkje bli for topptunge, så eg er einig med ein del av innsparingane til PwC.

Eitt av sitata i denne saka er blitt endra etter publisering. Dette fordi sitatet ikkje var ordrett slik det var sagt i møtet. Dette gjeld sitatet :

« Eg skal ikkje bli for personleg når eg snakkar til formannskapet, men eg har ei utviklingshemma dotter. Eg er så metta av å samhandla med det offentlege. Eg har NAV her oppe, seier han og peikar på halsen».

Her er ordet byråkrati er erstatta med Nav. Det er også tatt med litt meir av sitatet.

I tillegg er det lagt til nokre formuleringar før sitatet for å synleggjera samanhengen det vart sagt i på ein betre måte.

Rettinga er gjort 14.04 kl.12.00